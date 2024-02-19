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Spor
AA 19.02.2024 12:55

Kocaelispor Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kocaelispor Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdı

Kulübün Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan, teknik direktör Sağlam ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını bildirdi.

Süper Lig'e yükselme hedeflerinin devam ettiğini belirten Arıcan, teknik direktörlük için Mustafa Gürsel ile ön görüşme yaptıklarını ve muhtemelen gün içinde anlaşma sağlayacaklarını kaydetti.

"Sözleşme imzalayıp yeni hocamız takımın başına geçecek. İlk maç hafta sonu Ankara Keçiörengücü. Keçiören maçına da hedef doğrultusunda galibiyet parolasıyla çıkılacak. İnşallah da galip gelinecek. Yeni hocayla yeni heyecan olacak."

Ligde, son iki maçta galip gelemeyen Körfez ekibi, 43 puanla Göztepe'nin gerisinde 3. sırada yer alıyor.


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