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Spor
AA 19.02.2024 12:10

Kırşehirli öğrencinin Mauro Icardi hayali gerçekleşti

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 11 yaşındaki öğrenci Murat Dağdeviren'in Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile buluşma hayalini gerçekleştirdi.

Kırşehirli öğrencinin Mauro Icardi hayali gerçekleşti

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okula gidemediği için evde eğitim alan Murat Dağdeviren'e, yarıyıl karnesini Vali Buhara ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen'in, evinde verdikleri hatırlatıldı.

Kırşehirli öğrencinin Mauro Icardi hayali gerçekleşti

Buhara, ziyaret sırasında öğrenciye taraftarı olduğu Galatasaray formasını hediye etti. Dağdeviren'in Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile tanışmak isteğini söylemesi üzerine Vali Buhara, öğrencinin hayalini gerçekleştirmek için söz verdi.

Ardından gerekli girişimlerde bulunularak öğrenci Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynadığı maça götürüldü.

Kırşehirli öğrencinin Mauro Icardi hayali gerçekleşti

Karşılaşma öncesinde İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen eşliğinde Mauro Icardi ve diğer futbolcularla bir araya gelen öğrenci, fotoğraf çektirdi.

Murat Dağdeviren, en büyük hayallerinden birini yerine getirdiği için Vali Buhara'ya teşekkür etti.

Kırşehirli öğrencinin Mauro Icardi hayali gerçekleşti

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