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Spor
AA 19.02.2024 12:00

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 4 maçla devam edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 21 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

TSİ 23.00'te başlayacak bu haftaki son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:

20 Şubat Salı:

Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

PSV (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)

21 Şubat Çarşamba:

Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

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