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Spor
TRT SPOR 19.02.2024 11:55

Voleybolda iki büyük final Türkiye'de yapılacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kadınlarda ve erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Voleybolda iki büyük final Türkiye'de yapılacak

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'ne hem erkeklerde hem de kadınlarda bu yıl Türkiye ev sahipliği yapacak.

İtalya'nın Trieste şehrinde TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic'in katılımıyla düzenlenen toplantıda alınan karara göre tarihte ilk kez Süper Finaller organizasyonu Türkiye'de düzenlenecek.

5 Mayıs’ta oynanacak 2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nin ev sahipliğini üstleneceği şehir ise daha sonra açıklanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Halkbank ile Ziraat Bankkart temsil ediyor.

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