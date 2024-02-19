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Spor
AA 19.02.2024 12:05

Milli tekvandocular ABD Açık'ta takım halinde üçüncü oldu

Tekvando Milli Takımı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Açık'ta takım halinde üçüncü oldu. Milliler, turnuvada ikisi altın 4 madalya kazandı.

Milli tekvandocular ABD Açık'ta takım halinde üçüncü oldu

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Nevada eyaletindeki Reno kentinde düzenlenen turnuvada 5 sporcu mücadele etti.

ABD Açık Tekvando Turnuvası'nda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel Kavurat ve +73 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazandı.

Kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş, erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada Merve Dinçel Kavurat, en iyi kadın tekvandocu ödülüne layık görüldü.

Beş sporcuyla dört madalya kazanan Türkiye, takım halinde üçüncü sırayı aldı.


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