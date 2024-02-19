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Spor
AA 19.02.2024 12:45

Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı yaşanıyor

Rize'de gerçekleştirilen "heliski" yarışlarında yedinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı yaşanıyor

Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, Türkiye'de 2005 yılından itibaren Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

Bölgede üç helikopterle başlayan faaliyetin altıncı haftasına 22 kişilik sporcu kafilesi katıldı. Dün başlayan yedinci hafta etkinliğinde ise İtalya, İngiltere, İsviçre ve Fransa'dan 28 kişilik sporcu kafilesi karın keyfini çıkarıyor.

Elverişli hava koşullarının yanında kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu bölgede kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuluyor.

Sporcular, zirvelerin yanı sıra kar yağışı nedeniyle helikopterlerin uçamadığı günlerde karla kaplı çam ormanları arasında adrenalin dolu zaman geçiriyor.

Bölgeye snow-track (paletli kar aracı) ile getirilen sporcuların, orman içlerine taşınarak burada kaymaları sağlanıyor.

Nisan ayı ortasına kadar sürmesi planlanan etkinlik için bu yıl 400'e yakın sporcu akredite olurken bu zamana kadar 150'nin üzerinde sporcu faaliyete katıldı.

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