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Spor
TRT Haber 19.02.2024 15:28

VAR kayıtlarının açıklanacağı gün ve saat belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 26. haftasında hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak yarın saat 20.00'de TFF Youtube kanalı üzerinden yayınlanacağını duyurdu.

VAR kayıtlarının açıklanacağı gün ve saat belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 26. Haftasının SAHADA İNCELEME yapılan VAR KAYITLARI 20 Şubat Salı günü saat 20.00'de TFF YouTube kanalından yayınlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak.

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