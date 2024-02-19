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Spor
İHA 19.02.2024 13:35

Trabzonspor sonucu kafa golleriyle alıyor

Trendyol Süper Lig'de, kötü gidişata Hatayspor ve Pendikspor maçlarını kazanarak dur diyen Trabzonspor, attığı kafa golleriyle zirvede yer alıyor. Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 3 resmi maçta atılan kafa golleri dikkat çekti.

Trabzonspor sonucu kafa golleriyle alıyor
[Fotograf: AA]

Trendyol Süper Lig'de, sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan fakat inişli çıkışlı bir grafik sergileyerek hedefine üçüncülüğü koyan Trabzonspor, 5 maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Atakaş Hatayspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek son vermişti.

Bu hafta da deplasmanda Sİltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, kötü gidişatını durdurarak sıralamadaki yerini korudu.

İşi kafada bitiriyor

Bordo-mavili takımın hücum hattı özellikle fizik gücü yüksek oyunculardan kurulu bulunuyor. Yüksek toplardaki hakimiyetiyle dikkat çeken Trabzonspor, attığı kafa golleriyle zirvede yer alıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hem savunmasında, hem de hücum bölgesinde 1.90’nın üzerinde çok sayıda futbolcusu bulunan Trabzonspor rakip filelere tam 13 kafa gölü bıraktı. Bordo-mavilileri bu alanda 8 golle Kayserispor takip etti.

Karadeniz ekibinin Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 3 resmi maçta attığı kafa golleri ise dikkat çekti.

Gençlerbirliği maçında 90+6. dakikada Eren Elmalı'nın kafa golüyle müsabakayı uzatmalara taşıyan Trabzonspor, bir üst tura çıkmıştı. Bordo-mavililer, Hatayspor ve Pendikspor maçlarında da attığı kafa golleriyle sonuca gitti.

Bordo-mavililerde 5 oyuncu kafa ile gol buldu

Karadeniz Fırtınası’nda en çok kafa golünü Nijeryalı santrafor Paul Onuachu ve Enis Destan kaydetti. Nijeryalı attığı 9 golün 4 tanesini kafa ile attı.

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı, Afrika Kupası nedeniyle uzun bir aradan sonra Pendikspor maçı kadrosunda yer aldı. 2.01 santimetre boyunun avantajlarını kullanan oyuncu attığı 9 golün 4'ünü kafa ile rakip filelere gönderdi.

Trabzonspor'un genç yıldız adaylarından Enis Destan ise 4 kez kafa golüyle rakip fileleri sarstı. Karadeniz temsilcisinde Trezeguet ve Benkovic'in 2, Denswill'in ise 1 kafa golü bulunuyor.

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