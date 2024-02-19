Çağlar Söyüncü performansıyla beğeni topladı

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Çağlar Söyüncü, teknik direktör İsmail Kartal’ın öncelikli tercihleri arasında yer aldı. 3 maçta sarı lacivertli formaya giyen savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda sahaya ilk 11'de çıktı.

Atletico Madrid’den sezon sonuna kadar kiralanan milli futbolcunun, sarı lacivertli takıma kısa sürede uyum sağladığı gözleniyor. Fenerbahçe’de sağ stoper olarak forma giyen oyuncu, öz güveniyle de dikkat çekti.

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe formasıyla yakaladığı istatistiklerle de dikkat çekti. Maç başına 5 top kazanan milli futbolcu, 6 kez topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırarak savunmasını rahatlattı.

Her 90 dakikada 5,3 ikili mücadele kazanan Çağlar Söyüncü, maç başına 1,3 başarılı müdahalede bulundu.

Bu arada 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda forma giymesi beklenen 27 yaşındaki stoper, Atletico Madrid yöneticilerine Vincenzo Montella’nın tavsiyesi üzerine Fenerbahçe’ye gitmek istediğini bildirmişti.