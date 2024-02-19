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Spor
TRT SPOR 19.02.2024 15:50

Barış Alper Yılmaz durmak bilmiyor

Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçta Davinson Sanchez'in attığı golün pasını verdi. Milli oyuncu böylece forma giydiği son 10 karşılaşmada takımına yaptığı 4 gol 4 asistlik katkıyla yıldızlaştı.

Barış Alper Yılmaz durmak bilmiyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]

23 yaşındaki futbolcu sahanın her yerinde Galatasaray'a yaptığı katkıyla kendisinden daha kariyerli birçok takım arkadaşını geride bıraktı. Milli oyuncu 40 maçta 5 farklı pozisyonda görev yaparken gol yollarındaki başarısıyla dikkati çekti.

Barış Alper Yılmaz tüm kulvarlarda forma giydiği son 10 maçın 8'inde gol veya asist üreterek yıldızlaştı. Genç futbolcunun bu serisi 15 Ocak'taki 2-1'lik Mondihome Kayserispor galibiyetinin son dakikalarında takımına kazandırdığı penaltıyla başladı.

Milli oyuncu 3 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor galibiyetinde sarı kırmızılıların ilk golünü kaydetti. 5-1'lik Trabzonspor karşılaşmasında bir asiste imza atan Barış, bir hafta sonra İstanbulspor maçını boş geçti.

Genç oyuncu, Gaziantep Futbol Kulübü ve Yılport Samsunspor karşılaşmalarında da birer kez fileleri havalandırdı. Kupadaki Teksüt Bandırmaspor maçı Barış Alper'in bu dönemde skora katkı yapamadığı ikinci ve son müsabaka oldu.

Formda isim sarı kırmızılıların Rams Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atarak çıkışını sürdürdü.

Barış bu performansını Avrupa Ligi'ne de taşıdı. Genç oyuncu, Sparta Prag ile oynanan play-off Turu ilk maçında Icardi'nin attığı galibiyet golünün pasını verdi.

Başarılı futbolcu son olarak MKE Ankaragücü 3-0 yendikleri maçta da Davinson Sanchez'in kaydettiği golün asistini yaptı. Barış Alper Yılmaz böylece son 10 maçta 4 gol 4 asist üreterek takımının başarısına en çok katkı veren isimlerden biri oldu.

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