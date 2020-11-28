Salgın, futbol takımlarını da etkisi altına aldı. 3 takımdan art arda futbolcu test sonuçlarının pozitif olduğu açıklaması geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. lig takımlarından Eskişehirspor'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulubün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "3 futbolcu ve 1 antrenörün takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır" denildi.

Yeşil sahalardan koronavirüs vaka haberleri alt liglerden de geldi.

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor 5 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da futbolcu ve teknik ekibe koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunda 9 futbolcunun koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Ev izolasyonuna alınan futbolcuların tedavilerine başlandı.