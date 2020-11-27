Fenerbahçe Beko, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde mağlubiyet serisini Valencia Basket karşısında da sonlandıramadı.

Ülker Sports Arena'daki mücadeleye iyi başlayan temsilcimiz, ilk periyotu 17-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Jan Vesely'nin etkili oyunuyla farkı açan Sarı Lacivertliler soyunma odasına da 43-33 üstün gitti.

Ancak ikinci devrede oyunun hakimiyeti konuk ekip Valencia Basket'teydi. İspanyol ekibi son çeyreğe girerken farkı 5 sayıya indirdi.

Bu bölümde 31 sayı üreten Valencia Basket, karşılaşmadan 90-86 üstün ayrılan taraf oldu.

Temsilcimizde Dyshawn Pierre 18 üretirken, konuk ekipte Sam Van Rossom 20 sayıyla galibiyeti getiren isim oldu.

Son 3 maçta Barcelona, Baskonia ve Real Madrid'e kaybeden Fenerbahçe Beko, bir diğer İspanyol ekibi Valencia Basket'e de mağlup oldu.

Üst üste 4'üncü bu sezon 7'nci kez kaybeden temsilcimiz, 12'nci maçına 3 Aralık'ta Zenit deplasmanında çıkacak.

Bakan Kasapoğlu maçı izledi

Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu, mücadeleyi protokol tribününden takip etti. Bakan Kasapoğlu’na Fenerbahçe'nin yöneticileri de eşlik etti.