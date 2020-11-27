Fenerbahçe Beko evinde kaybetti
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında sahasında Valencia Basket'e 90-86 yenilerek üst üste 4. kez kaybetti.
Fenerbahçe Beko, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde mağlubiyet serisini Valencia Basket karşısında da sonlandıramadı.
Ülker Sports Arena'daki mücadeleye iyi başlayan temsilcimiz, ilk periyotu 17-16 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Jan Vesely'nin etkili oyunuyla farkı açan Sarı Lacivertliler soyunma odasına da 43-33 üstün gitti.
Ancak ikinci devrede oyunun hakimiyeti konuk ekip Valencia Basket'teydi. İspanyol ekibi son çeyreğe girerken farkı 5 sayıya indirdi.
Bu bölümde 31 sayı üreten Valencia Basket, karşılaşmadan 90-86 üstün ayrılan taraf oldu.
Temsilcimizde Dyshawn Pierre 18 üretirken, konuk ekipte Sam Van Rossom 20 sayıyla galibiyeti getiren isim oldu.
Son 3 maçta Barcelona, Baskonia ve Real Madrid'e kaybeden Fenerbahçe Beko, bir diğer İspanyol ekibi Valencia Basket'e de mağlup oldu.
Üst üste 4'üncü bu sezon 7'nci kez kaybeden temsilcimiz, 12'nci maçına 3 Aralık'ta Zenit deplasmanında çıkacak.
Bakan Kasapoğlu maçı izledi
Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu, mücadeleyi protokol tribününden takip etti. Bakan Kasapoğlu’na Fenerbahçe'nin yöneticileri de eşlik etti.