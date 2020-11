Koronavirüs salgınının ardından borçları iki katına kadar ulaşan Barcelona, oyuncularla yeni bir maaş sistemi konusunda anlaşıldığını açıkladı.

"Geçici Yönetim Komitesi ile futbolcu temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından oyuncuların bu sezonki maaşlarının 122 milyon Euro kesintiye uğraması konusunda anlaşmaya varılmıştır. 50 milyon Euro ödeme ise önümüzdeki üç yıla yayılacaktır."

Joint statement from the FC Barcelona salary negotiation table



The details: https://t.co/KQlUFUnbRc