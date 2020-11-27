Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 22:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Barcelona'dan 'maaş kesinti' açıklaması
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan kulüplerden biri olan Barcelona, futbolcularla yaptığı yeni maaş açıklamasını duyurdu. Açıklamaya göre Barcelonalı oyuncular, toplamda 122 milyon euroluk indirim yaptı.
Koronavirüs salgınının ardından borçları iki katına kadar ulaşan Barcelona, oyuncularla yeni bir maaş sistemi konusunda anlaşıldığını açıkladı.
"Geçici Yönetim Komitesi ile futbolcu temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından oyuncuların bu sezonki maaşlarının 122 milyon Euro kesintiye uğraması konusunda anlaşmaya varılmıştır. 50 milyon Euro ödeme ise önümüzdeki üç yıla yayılacaktır."
Joint statement from the FC Barcelona salary negotiation table— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 27, 2020
The details: https://t.co/KQlUFUnbRc
Bordo mavili takım bu açıklama ile Avrupa'da devrin niteliği taşıyan bir karara da imza atmış oldu. Barcelona'nın son bilançosunda 271 milyon euro artan borçlar, 488 milyon euroya ulaşmıştı.
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