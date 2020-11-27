Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 23:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kasapoğlu Yılmaz Vural’ı ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ı ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu, İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural’ın son durumunu öğrenmek ve geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak üzere Vural ailesiyle bir araya geldi.
Bakan Kasapoğlu, ziyaret sırasında Vural ailesinin yanında bulunan teknik direktör Bülent Uygun’a da geçmiş olsun dileklerini iletti.
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