5 Şubat tarihi futbol dünyası için oldukça ilginç bir gün.

Nedeniyse meşin yuvarlakla dans eden yıldızların, bu tarihte dünyaya gelmiş olması.

Listenin ilk sırasında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo var.

Aktif futbolcular arasında Messi ile birlikte en iyisi olarak gösterilen Ronaldo, 5 Şubat 1985 doğumlu ve 35'inci yaşını kutladı.

Manchester United formasıyla kendini dünya futboluna tanıtan Juventus'lu yıldız, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Serie A şampiyonluklarının yanı sıra Ballon D'or ödüllerini kazanma başarısı gösterdi.

Portekiz Milli takımı formasıyla da Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı.

Neymar da 5 Şubat doğumlu

5 Şubat'ta doğum gününü kutlayan bir diğer yıldız isim ise Neymar...

2017 yaz transfer döneminde 220 milyon euroluk rekor bir bedelle Barcelona'dan Paris Saint Germain'e geçen sambacı, 27'inci yaşına girdi.

Neymar yaptıklarıyla şimdiden adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.

[Fotoğraf: AA]

Hagi, Tarih 5 Şubat 1965...

Yer Romanya'nın Saçele kendi.

Karpatların Maradonası olarak bildiğimiz George Hagi, dünyaya gözlerini açtı.

Hagi, Galatasaray başta olmak üzere, oynadığı bütün takımların taraftarları tarafından çok sevildi.

36 yıl önce bugün: Tevez

36 yıl önce bugün dünyaya gelen bir başka yıldızsa, Carlos Tevez...

Arjantinli yıldız, takım arkadaşları ve menajerleriyle fşikir ayrılıkları yaşasa da, futbol severlerin hayranlıkla izlediği isimlerden biri oldu.

İşte diğer isimler

Sven Goran Eriksson, Adnan Januzaj, Van Bronckhorst, Rodrigo Palacio, Cesare Maldini, Manuel Fernandes, Jesper Blomqvist