Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Rakip takımla ilgili analizler yapan teknik direktör Sergen Yalçın, kadroyu şekillendirmeye çalışıyor.

47 yaşındaki teknik adamın, takımın temposundan oldukça memnun olduğu belirtiliyor.

Jeremain Lens’in takıma dönmesi, yeni transfer Boateng’in fiziki durumu da Sergen Yalçın’ı mutlu etti.

Bu haftada 4-1-4-1 sistemiyle sahaya çıkmayı planlayan Sergen Yalçın’ın Adem Ljajic’in performansından memnun olduğu öğrenildi.

Geldiği günden itibaren Ljajic ile yakından ilgilenen Yalçın’ın gelecek maçlardaki en önemli kozu yine yıldız oyuncu olacak.

Sergen Yalçın yediği hatalı gollerle morali bozuk olan Loris Karius ile da özel görüşmeler yapıyor.

Yalçın, Alman kalecinin performansını ve öz güvenini yükseltmeye çabalıyor.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin bu dönemde takımı Nevzat Demir Tesisleri’nde yalnız bırakmayacağı öğrenildi.