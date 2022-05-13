Futbolda haftanın programı
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçları yapılacak.
Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarının tamamı yarın saat 16.00'da başlayacak.
TFF 2. Lig'de play-off çeyrek final rövanş, TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup'ta play-off yarı final, Turkcell Kadın Süper Ligi'nde de play-off ve play-out maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
14 Mayıs Cumartesi
19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
15 Mayıs Pazar
16.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
16.00 Trabzonspor-Altay (Atatürk Olimpiyat)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)
16 Mayıs Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
20.00 Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)
Spor Toto 1. Lig
MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor (Eryaman)
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor (Ümraniye Belediye)
Altınordu-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)
Eyüpspor-Kocaelispor (Eyüp)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü (Kazım Karabekir)
Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Yeni 19 Mayıs)
NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği (Menemen)
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (17 Eylül)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
16 Mayıs Pazartesi
15.30 1461 Trabzon-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Ortahisar Yavuz Selim)
16.00 Bodrumspor-Sivas Belediyespor (Bodrum İlçe)
Beyaz Grup:
16 Mayıs Mayıs Pazartesi
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdman Yurdu (Diyarbakır)
20.00 Teco Karacabey Belediyespor-Isparta 32 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
TFF 3. Lig
1. Grup
17 Mayıs Salı
16.00 Belediye Kütahyaspor-Artvin Hopaspor (Dumlupınar)
16.00 Bursa Yıldırımspor-Arnavutköy Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
2. Grup:
Bugün
16.00 68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Dağılgan)
20.00 52 Orduspor-İskenderunspor (Yeni Ordu)
18 Mayıs Çarşamba
15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-68 Aksaray Belediyespor (Iğdır Şehir)
16.00 İskenderunspor-52 Orduspor (İskenderun 5 Temmuz)
3. Grup:
17 Mayıs Salı
20.00 Fethiyespor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Fethiye İlçe)
20.00 İçel İdmanyurdu-Orduspor 1967 (Mersin)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Play-off:
14 Mayıs Cumartesi
12.00 Hakkarigücü-Fenerbahçe (Merzan Şehir)
16.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-ALG Spor (Zeytinköy)
15 Mayıs Pazar
12.00 Konak Belediyespor-Beşiktaş Vodafone (Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha)
14.00 Fatih Vatanspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Fatih Mimar Sinan)
Play-out:
15 Mayıs Pazar
12.00 İlkadım Belediye Yabancılar Pazarspor-Altay (Millet Bahçesi 19 Mayıs Suni Çim Saha)
14.00 Kireçburnu-Bitexen Sivasspor (Çayırbaşı)
14.00 Kocaeli Bayan FK-Dudullu (Mehmet Ali Kağıtçı)
14.00 Yukatel Kayseri-Hatayspor (Vali Nihat Canbolat Sümer 2 Nolu Saha)