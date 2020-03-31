Koronavirüs salgını nedeniyle futbol dünyasını ekonomik açıdan zor günler bekliyor. UEFA ve FIFA bu konuda çalışmalar yürütürken, Uluslararası Futbol Çalışmaları Merkezi (CIES) haftalık raporunda futbolcuların değerlerine yer verdi.

Merkezin kendi algoritmasına göre Haziran 2020 yılında sözleşmesi sona erecek futbolcuların değerleri yüzde 28 düştü ve bu piyasaya yansıyacak.

En çok kayıp yaşayan futbolcuların bulunduğu kulüp ise Olimpik Marsilya. Yüzde 37'lik kayıp yaşayan Fransa ekibini yüzde 35.7 ile Inter takip ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 34.3 ile Hellas Verona var.

Tüm takımlar ele alındığında ise düşüş şu şekilde özetleniyor: Futbolcu değerleri 32.7 milyar eurodan 23.4 milyar euroya düştü.