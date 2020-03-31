Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzonsporlu yöneticiden 5 milyon 61 liralık destek
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Oltan Köleoğlu Enerji olarak "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 milyon 61 lira bağışta bulunacaklarını açıkladı.
Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Doğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na şirketimiz Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon lira, memleketimizin Trabzon olması hasebiyle üzerine 61 lira daha koyarak toplamda 5 milyon 61 lira bağışta bulunuyoruz."
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na şirketimiz Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon TL, memleketimizin Trabzon olması hasebiyle üzerine 61 TL daha koyarak toplamda 5 milyon 61 TL bağışta bulunuyoruz.#BizBizeYeterizTürkiyem pic.twitter.com/Tzah3E5t6S— Ertuğrul Doğan #EvdeKal (@ErtugrulDogan61) March 31, 2020
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