Haberde Monaco yönetiminin, Falcao ile yapılan son görüşmenin ardından fikrini değiştirdiği ve oyuncunun Galatasaray'a gitmesine onay verdiğini yazıldı.

İkinci başkan Oleg Petrov, Falcao'nun teknik dierktör Jardim'e ısrarla takımdan ayrılma isteğini tekrar iletmesinden sonra yıldız golcünün Galatasaray'a transfer olma kosunuda engelleri kaldırma kararı aldı.

Bu gelişmelerin ardından Radamel Falcao'nun Monaco'dan Galatasaray'a transferinin önü açılmış oldu. Lequipe son cümle olarak "Falcao'nun Galatasaray'a gidişi çok yakın" dedi.

Kaynak: TRT Spor