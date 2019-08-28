Bu yıl 31. düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda heyecan sürüyor. A Grubu’nda mücadele eden Türkiye, ilk 3 maçını kazandı ve son 16 takım arasına kalmayı garantiledi.

Filenin Sultanları Yunanistan'ı 3-0, Finlandiya'yı 3-2, Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki 4. maçında Fransa ile karşılaştı.

Ay yıldızlı ekip, Fransa'yı da mağlup ederek ilk iki yolunda avantaj sağladı. Ankara Spor Salonu’nda oynanan Türkiye- Fransa müsabakası TRT SPOR’dan canlı yayınlandı.

1. set sonucu: Fransa 19 - 25 Türkiye

2. set sonucu: Fransa 19 - 25 Türkiye

3. set sonucu: Fransa 16 - 25 Türkiye

Kaynak: TRT Haber