Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'in son haftasında Angers konuk oldu.

Lille, 10. dakikada Jonathan David ve 45+1'de Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı gollerle rakibin 2-1 mağlup ederek 83 puanla şampiyon oldu. Angers'in tek golü 90+2'de Fulgini'den geldi.

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nde şampiyon oldu. Ayrıntılar @trthaber'de.https://t.co/mreygwfnxR pic.twitter.com/CYzjzaubKa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2021

Golcü futbolcu Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla 28 maçta 16 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Ligue 1'de bu sezon 31 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 28 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Lille, bugüne kadar Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürdü.