Fransa'da şampiyon Lille
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 38. ve son haftasında milli futbolcu Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Angers'i 2-1 mağlup eden Lille, şampiyonluğa ulaştı.
Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'in son haftasında Angers konuk oldu.
Lille, 10. dakikada Jonathan David ve 45+1'de Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı gollerle rakibin 2-1 mağlup ederek 83 puanla şampiyon oldu. Angers'in tek golü 90+2'de Fulgini'den geldi.
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nde şampiyon oldu. Ayrıntılar @trthaber'de.https://t.co/mreygwfnxR pic.twitter.com/CYzjzaubKa— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2021
Golcü futbolcu Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla 28 maçta 16 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Ligue 1'de bu sezon 31 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 28 karşılaşmada 3 gol kaydetti.
Lille, bugüne kadar Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürdü.
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