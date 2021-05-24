Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Lille'de forma giyen milli futbolculara tebrik
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğa ulaşan Lille takımında forma giyen milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğa ulaşan Lille takımında forma giyen milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik için tebrik mesajı yayımladı.
"Bizim çocuklara helal olsun"
Kasapoğlu, "Bizi Lille'in şampiyonluğu için heyecanlandıran 'BizimÇocuklar'a helal olsun. Tebrikler" dedi.
Ligin son haftasında Burak Yılmaz'ın da gol attığı maçta Angers takımını deplasmanda 2-1 mağlup eden Lille, 10 yıl aranın ardından tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Bizi Lille’in şampiyonluğu için heyecanlandıran #BizimÇocuklar’a helal olsun :)— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 23, 2021
Tebrikler @yilmazburak17 @yaziciyusuf97 @mzekicelik17 ???????? pic.twitter.com/RpVwijC74t
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