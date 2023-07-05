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Spor
AA 05.07.2023 19:46

Fransa Bisiklet Turu 5. etabını Avustralyalı sporcusu Jai Hindley kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) beşinci etabını, Bora-Hansgrohe takımının Avustralyalı sporcusu Jai Hindley kazandı.

Fransa Bisiklet Turu 5. etabını Avustralyalı sporcusu Jai Hindley kazandı
[Tour de France]

Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun Pau ile Laruns kasabaları arasındaki 163 kilometrelik etabında Hindley, 3 saat 57 dakika 7 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Lidl-Trek takımı için yarışan İtalyan Giulio Ciccone yarışı ikinci, AG2R-Citroen takımından Avusturyalı Felix Gall ise üçüncü tamamladı.

Genel klasman liderliğini de Hindley, BAE Emirates takımının Büyük Britanyalı sporcusu Adam Yates'ten aldı.

Hindley, toplamda 22 saat 15 dakika 12 saniyelik süresiyle sarı mayonun yeni sahibi oldu.

Organizasyon, yarın Tarbes ile Cauterets-Cambasque kasabaları arasındaki 145 kilometrelik etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.​​​​​​​


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