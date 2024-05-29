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TRT Haber 29.05.2024 16:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İtalya ilişkileri, İsrail’in Filistin topraklarındaki katliamları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik vahşi saldırılarının durdurulması ve İsrail yönetiminin uluslararası hukuka uymaya zorlanması için baskıların artırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de acil kalıcı ateşkesin sağlanmasının yanı sıra Türkiye’nin önceliğinin esir ve tutukluların serbest bırakılması ile insani yardımların Gazze’ye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni’ye, İtalya’nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi tarihin doğru tarafında yer almasını, Filistin Devleti’ni tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi. 

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Recep Tayyip Erdoğan İtalya İsrail Filistin Devleti
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