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Gündem
AA 29.05.2024 16:09

SGK: Şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı iddiası gerçek değil

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), şehit yakınlarının sağlık hizmetlerinde ayrıcalıklarının kaldırılarak, katılım payı ve ilave ücret alındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SGK: Şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı iddiası gerçek değil

SGK'dan yapılan açıklamada, bugün bazı haber sitelerinde şehit yakınlarının "Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında ayrıcalıklarının kaldırıldığı ve artık ücret ödemek durumunda oldukları"na dair ifadelerin yayımlandığı belirtilerek, bu ifadelerin doğru olmadığı kaydedildi.

Katılım payı ve ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri, haller ve kişilerin kanunla belirlendiği, ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sağlık Uygulama Tebliğinde de ilgili düzenlemelerin olduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu düzenlemelere göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerle bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ve harp malullüğü aylığı alanlarla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden katılım payı, 2330 sayılı kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerle bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ve harp malullüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlarla bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret alınmamaktadır."

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