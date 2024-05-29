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Türkiye
DHA 29.05.2024 16:25

Ölümlü kazaya karıştı, sürücü koltuğuna eşini geçirmeye çalıştı

Ankara'da, alkollü olduğu iddia edilen sürücünün çarptığı iki kişiden biri hayatını kaybetti. Polis gelmeden sürücü koltuğuna yanındaki eşini geçirmek isteyen sürücüye çevredekiler engel oldu.

Ölümlü kazaya karıştı, sürücü koltuğuna eşini geçirmeye çalıştı

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.

Ağabeyini iş yerinde ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediyesi işçisi Ömer Güvenir ile ağabeyinin stajyeri Zekeriya Baldemir'e, yolun karşısına geçerken Özgür A. yönetimindeki otomobil çarptı.

Otomobil, yaklaşık 100 metre ileride başka bir araca çarparak durdu. Ömer Güvenir, olay yerinde hayatını kaybederken, aracın altında sürüklenen Zekeriya Baldemir ağır yaralandı.

Ölümlü kazaya karıştı, sürücü koltuğuna eşini geçirmeye çalıştı

"Arabayı sen kullanıyordun"

Alkollü olduğu iddia edilen ve polis ekipleri gelmeden sürücü değişikliği yapmak isteyen Özgür A'ya çevredekiler müdahale etti. O anları kayda alan bir kişinin, aracı eşinin kullandığını ileri süren sürücü Özgür A.'ya, "Arabayı sen kullanıyordun. Arabayı bayan kullanıyordu diyemezsin. Hepimiz şahidiz burada" dediği duyuldu.

Başka bir kişinin de "Şu anda alkollüsün" dediği, görüntüde yer aldı. Vatandaşlar, gelen polis ekiplerine aracı Özgür A'nın kullandığını söylerken, polis merkezinde de görgü tanığı olarak ifade verdi.

Aracı kullandığı tespit edilen Özgür A. gözaltına alınırken, eşi de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"Eşi suçu üstlenmeye çalışmış"

Hayatını kaybeden Ömer Güvenir'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Ömer Güvenir'in kardeşi Yaşar Güvenir, ağabeyi ile yanındaki kişiye karşıya geçmek isterken aracın çarptığını söyleyerek, "Süratle gelen bir araç çarpmış. Sürücü daha sonra başka bir araca çarparak durmuş. Sürücünün eşi suçu üstlenmeye çalışmış. Arabayı kullanan kişi alkollüymüş. Ağabeyim oraya büyük ağabeyimizi ziyarete gitmiş. Yaralı çocuk ise ağabeyimin çalıştığı şirkette stajer. Biz yandık, mahvolduk. Şikayetçiyiz" dedi.

Ömer Güvenir'in kayınbiraderi İsrafil Ünal da sürücünün alkollü olduğunu ileri sürerek şikayetçi olduklarını söyledi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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