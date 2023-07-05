İtalya Serie A'da 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu

Serie A Lig Yönetimi tarafından yapılan fikstür çekimiyle, sezonun başlama ve bitiş tarihleri, Serie A'da 20 takımın birbirleriyle yapacağı maçların haftaları belli oldu.

2023-2024 sezonu 20 Ağustos Pazar günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Sezon, 26 Mayıs 2024'te yapılacak 38'inci ve son hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Sezon içinde 6. hafta karşılaşmaları hafta arasında (27 Eylül) oynanacak. Bunun dışında sezon boyunca 4-12 Eylül, 9-17 Ekim, 13-21 Kasım ve 18-26 Mart 2024 tarihlerinde 4 kez milli takım maçları nedeniyle lig karşılaşmaları yapılmayacak.

Derbi haftaları

Fikstür çekimi sonucunda derbi mücadelelerinin oynanacağı haftalar da belli oldu. Buna göre, sezonun ilk derbi mücadelesi Milano'da oynanacak.

Milano derbisi olarak bilinen Inter ile Milan arasındaki önemli müsabaka, yeni sezonda ligin 4. haftasında Inter'in ev sahipliğinde oynanacak. Ligin ikinci yarısında Milan'ın ev sahibi olacağı derbi ise 33. haftada yapılacak.

Lazio ve Roma arasındaki "başkent derbisi" ise ligin ilk yarısında 12. haftada Lazio'nun ev sahipliğinde oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki başkent derbisi de 31. haftada Roma'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Serie A'daki bir diğer derbi ise Torino kenti takımları arasında olacak. Juventus ile Torino, ligin ilk yarısında 8. haftada, ikinci bölümde ise 32. haftada kozlarını paylaşacak.

İlk hafta maçları

Serie A'da 33 yıl aradan sonra geçen sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Napoli, yeni sezonu lige yeni yükselen Frosinone ile deplasmanda yapacağı maçla açacak. Fikstür çekimine göre ligde ilk hafta maçları şöyle şekillendi:

Bologna-Milan, Empoli-Hellas Verona, Genoa-Fiorentina, Inter-Monza, Lecce-Lazio, Roma-Salernitana, Sassuolo-Atalanta, Torino-Cagliari ve Udinese-Juventus.