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Spor
AA 05.07.2023 18:37

Atletico Madrid milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü açıkladı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Atletico Madrid, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Atletico Madrid milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü açıkladı

Kulübün internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 4 sezonluk sözleşmeye imza atan Çağlar Söyüncü'nün 7 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi hazırlık kampına katılacağı belirtildi.

Atletico, defans oyuncusu Çağlar'ı tanıtırken milli futbolcunun fizik gücüne dikkat çekerek, ikili pozisyonlardaki ve hava toplarındaki üstünlüğüne ve hızlılığına vurgu yaptı.

Basın tanıtımı 6 Temmuz Perşembe günü yapılacak Çağlar Söyüncü, Arda Turan (2011-2015) ve Emre Belözoğlu'ndan (2012-2013 arasında 6 ay) sonra Atletico Madrid'de forma giyecek 3. Türk futbolcu oldu.

Beş sezon Leicester City forması giyen ve geride kalan sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti.

Öte yandan Atletico Madrid, Celta Vigo'dan transfer ettiği diğer bir defans oyuncusu Javier Galan'ı bugün basına tanıttı.

Atletico'da 18 numaralı formayı alan İspanyol futbolcu Galan, "Buraya kadar gelebilmek için çok mücadele ettim." dedi


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