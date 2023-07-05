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Spor
AA 05.07.2023 19:42

Formula 1'de 2024 yılı takvimi belli oldu

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı.

Formula 1'de 2024 yılı takvimi belli oldu

Formula 1'den yapılan açıklamada, "Takvimde 24 yarış yer alıyor ve Formula 1 sezonu, 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp 8 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona eriyor." bilgisi verildi.

Çin, pandemiden bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dönecek.

2024 F1 takvimi şu şekilde:

Tarih Grand Prix (Ülke) Lokasyon
29 Şubat-2 Mart Bahreyn Sakhir
7-9 Mart Suudi Arabistan Cidde
22-24 Mart Avustralya Melbourne
5-7 Nisan Japonya Suzuka
19-21 Nisan Çin Şanghay
3-5 Nisan ABD Miami
17-19 Mayıs İtalya Imola
24-26 Mayıs Monako Monaco
7-9 Haziran Kanada Montreal
21-23 Haziran İspanya Barcelona
28-30 Temmuz Avusturya Spielberg
5-7 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone
19-21 Temmuz Macaristan Budapeşte
26-28 Temmuz Belçika Spa
23-25 Ağustos Hollanda Zandvoort
30 Ağustos-1 Eylül   İtalya Monza
13-15 Eylül Azerbaycan Bakü
20-22 Eylül Singapur Singapur
18-20 Ekim ABD Austin
25-27 Ekim Meksika Meksika City
1-3 Kasım Brezilya Sao Paulo
21-23 Kasım ABD Las Vegas
29 Kasım-1 Aralık Katar Lusail
6-8 Aralık Birleşik Arap Emirlikleri   Yas Marina
 
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