Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, 6. gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde, turnuvanın son şampiyonu dünya 1 numarası Sırbistanlı Djokovic, 195 numaralı seribaşı Slovenyalı Aljaz Bedene'yi 6-3, 6-3, 6-2'lik setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek dördüncü tura yükseldi.

3 numaralı seribaşı Alman Zverev ise 75 numaralı seribaşı ABD'li Brandon Nakashima'yı 3-0 mağlup ederek (7-6, 6-3, 7-6) üst tura adını yazdırdı.

Tek erkeklerde 13 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi konumundaki dünya 5 numarası İspanyol Nadal da 26 numaralı seribaşı Hollandalı Botic Van De Zandschulp'u 6-3, 6-2 ve 6-4'lük setlerin ardından 3-0'la geçti.

Bu sezon Miami Açık ve Madrid Açık'ın aralarında bulunduğu 4 organizasyonda şampiyonluğa ulaşan sezonunun formda ismi 6 numaralı seribaşı İspanyol Alcaraz ise 27 numaralı seribaşı ABD'li Sebastian Korda'yı yine aynı skorla (6-4, 6-4, 6-2) yenerek üst tura yükseldi.

Kanadalı Felix Auger-Aliassime (9 numaralı seribaşı), Sırbistanlı Filip Krajinovic'i 3-0 yenerek dördüncü tur vizesi alırken, turnuvaya tarafsız sporcu olarak katılan 21 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov ise Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi (10 numaralı seribaşı) 3-1 mağlup etti.

Azarenka elendi

Tek kadınlarda ise 23 numaralı seribaşı İsviçreli Jil Teichmann, 15 numaralı seribaşı Belaruslu Victoria Azarenka'yı 4-6, 7-5 ve 7-6'lık setler sonrasında 2-1 yendi.