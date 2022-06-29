Formula 1 dünyası ırkçı söylemleri tartışıyor. Brezilyalı eski F1 Şampiyonu Nelson Piquet'nin daha önce verdiği bir röportajda kullandığı kelime, motorsporları dünyasında sarsıntı yarattı.

Piquet'nin bahsettiği kişi, pistlerin yıldız ismi Lewis Hamilton'dı (lüvis hemıltın) ve kullandığı sıfat ırkçılık içeriyordu.

Yedi kez dünya şampiyonu olan F1 pilotu Hamilton, bu söyleme sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

"Bu ilkel zihniyetlerin değişmesi gerekiyor, bunların motorsporlarında yeri yok. Hayatım boyunca bu tavırlarla karşılaştım. Öğrenme vakti geçti artık harekete geçmek gerekiyor."

Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA, Formula 1 ve Hamilton'un takımı Mercedes'ten de ırkçı söylemleri güçlü şekilde kınayan açıklamalar geldi.

2021 İngiltere GP sonrasında geçen röportajda, 69 yaşındaki emekli yarışçı, Verstappen ile Hamilton'ın yarış sırasındaki çarpışmasından bahsediyor ve tepki çeken ifadeleri de bu sırada kullanıyor.