Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur kuraları çekildi. Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Avusturya'nın başkenti Viyana'daki ofisinde çekilen kuralarda Türkiye'nin rakibi İngiltere oldu.

Birinci eleme turu ilk maçları 2-3 Kasım'da rövanş maçları ise 5-6 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından düzenlenen 26. Dünya Şampiyonası, Danimarka, Norveç ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur eşleşmeleri şöyle:

Azerbaycan-Portekiz

Faroe Adaları-Kosova

Slovakya-Letonya

İzlanda-İsrail

Yunanistan-Bosna Hersek

Ukrayna-Lüksemburg

Bulgaristan-İtalya

Avusturya-Finlandiya

İngiltere-Türkiye