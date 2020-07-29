Son günlerde tekrar gündeme gelen Türkiye'nin Formula 1 takvimine dönebileceği konusuyla ilgili olarak İstanbul Park pistinin işletmecisi Intercity, bir açıklama yayınladı.

"2020 yılı takviminde yer almak için görüşmelerimiz sürüyor"

Görüşmelerin, pistin işletme hakkının aldığı 2013 yılından bu yana büyük bir titizlikle ve aralıksız yürütüldüğü ifade edilerek Formula 1 yarışlarının 2017'den itibaren Cumhurbaşkanlığı himayesinde yer aldığı da belirtildi.

"Özellikle 2020 yılı takviminde yer almak için görüşmelerimiz sürerken, Formula 1 yönetimi ile yaptığımız gizlilik sözleşmesi kapsamında, detaylarını şu anda paylaşamayacağımız bir aşamada olduğumuzu ve uygun şartların sağlanması durumunda Intercity İstanbul Park olarak kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağını paylaşmak isteriz."