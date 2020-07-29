Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşmelerine devam ediyor.

Kaynak yaratmak isteyen siyah beyazlılarda futbolculara gelen teklifler değerlendirilecek.

56 milyon euroluk futbolcu giderlerini 30-35 milyon euroya çekmek için kolları sıvayan yönetim, oyuncularla yaptığı görüşmelerinden henüz olumlu cevap alamadı.

Maaşları yüksek olan Vida, Ljajic ve Lens’ten dönüş bekleyen siyah beyazlılar, bu oyunculara gelecek teklifleri de değerlendirecek.

İtalya, Fransa ve Suudi Arabistan'dan Domogoj Vida’yı isteyen kulüpler var. Ancak Hırvat savunmacının yüksek maaşı nedeniyle şu an için anlaşma sağlanamadı.

31 yaşındaki futbolcu ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, 10 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesinde Vida'nın durumunun netleşmesini istiyor.

Sergen Yalçın’ın Roco için de olumsuz rapor verdiği ve Şilili oyuncudan kendisine takım bulmasını istediği öğrenildi.

Siyah beyazlıların 4 Ağustos'ta başlayacak transfer dönemiyle birlikte iç transferde Atiba, dış transferde ise N’Skala ve Papiss Cisse'ye imza attırması bekleniyor.