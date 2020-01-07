22 yarışlık takvime, 1 yeni ayak eklenirken Formula 1 heyecanı, 35 yıl aradan sonra Zandvoort pistinde yeniden yaşanacak. Formula 1, bu sezon, 70. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

Tarihinin en uzun sezonunu geride bırakacak takvimde, 22 yarış bulunuyor. Sezon alışık olunduğu üzere mart ayında Avustralya'da açılacak.

Melbourne'deki ilk yarışın ardından Bahreyn'de ikinci ayak geride kalacak. Sezonun üçüncü ayağı için ekipler, takvime bu sene eklenen Vietnam'a geçecek.

Uzun düzlükleriyle geçiş imkanın fazla olduğu Hanoi'deki cadde pistinde düzenlenecek yarış 5 Nisan'da.

Çin'de koşulacak dördüncü ayaktan sonra Formula 1, Avrupa kıtasına dönecek.

En son 1985 yılında heyecanın yaşandığı Hollanda'nın ünlü pisti Zandvoort, 3 Mayıs'ta yeniden Formula 1'e ev sahipliği yapacak.

Sezonun ilk yarısı, 13 yarış sonunda 2 Ağustos'taki Macaristan ayağı ile tamamlanacak. Yaklaşık 4 haftalık aranın ardından 30 Ağustos'taki Belçika mücadelesi ile heyecan yeniden başlayacak.

22 etaplık sezon, 29 Kasım'daki Abu Dabi ayağıyla sane erecek. Son yılların en heyecanlı yarışlarına ev sahipliği yapan Almanya, gelecek yılki takvimde yer almayacak.

Sekiz günlük sezon öncesi testler 6 güne indirilirken sezon içi testler ise kaldırıldı. Barselona'daki kış testleri, 19-21 ve 26-28 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: TRTSPOR