Trabzonspor'un rakibi Bursaspor07 Ocak 2020 Salı 15:24 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 15:24
Trabzonspor, 2. yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.
Antalya Belek’teki hava koşulları sebebiyle dün salonda çalışan Bordo Mavililer, bu kez sahadaydı.
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki çalışmada oyuncular 2 gruba ayrıldı.
İlk gruptaki oyuncular, saat 10.00’da başlayan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
İkinci gruptaki futbolcular ise 11.15’te başlayan idmanda hız ve dayanıklılık çalıştı.
Bordo mavililer, akşam yapacağı antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.
İlk hazırlık maçı Bursaspor ile
Trabzonspor, buradaki ilk hazırlık maçında yarın Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.
2019-20 sezonunun ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan bordo-mavililer, ilk hazırlık karşılaşmasını yarın saat 14.30’da Bursaspor ile oynayacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, müsabakanın oynanacağı sahanın tribün kapasitesi ve fiziki şartları nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacağı belirtildi.
Kaynak: TRT SPOR, DHA