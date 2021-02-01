Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Formula 1 pilotu koronavirüse yakalandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Alpha Tauri takımının Fransız sürücüsü Pierre Gasly'nin, koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Gasly'nin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre kendisiyle son dönemde iletişime geçenleri bilgilendirdi. Sağlık durumu iyi olan pilot evinde karantiya girdi.
Daha önce Formula 1 pilotlarından Sergio Perez, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Lando Norris ve Charles Leclerc, koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.
Avustralya ve Çin etapları Covid-19 nedeniyle ertelenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun, 26-28 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'si ile başlaması planlanıyor.
Etiketler: Formula 1 Koronavirüs
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