Gasly'nin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre kendisiyle son dönemde iletişime geçenleri bilgilendirdi. Sağlık durumu iyi olan pilot evinde karantiya girdi.

Daha önce Formula 1 pilotlarından Sergio Perez, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Lando Norris ve Charles Leclerc, koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Avustralya ve Çin etapları Covid-19 nedeniyle ertelenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun, 26-28 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'si ile başlaması planlanıyor.