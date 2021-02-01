Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kemal Ademi Fatih Karagümrük'e kiralandı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcu Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.
Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz." denildi.
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Ademi, sarı lacivertli forma ile 7 maçta forma giydi ve bir asist yaptı.
Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiralandı.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 1, 2021
Kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/y2i3v4CJJE
Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig Transfer Haberleri Fatih Karagümrük
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