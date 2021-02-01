Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz." denildi.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Ademi, sarı lacivertli forma ile 7 maçta forma giydi ve bir asist yaptı.