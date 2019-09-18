Futbolu bırakan Slovak isim, ileride Türkiye'de çalışmak istediğini ifade etti. Beşiktaş'ın rakibi Slovan Bratislava'yı da değerlendiren Holosko, "Beşiktaş'ın kadrosu daha iyi" değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş taraftarı hakkında ‘dünyanın en iyisi’ diyen Holosko, “Lig iyi başlamadı ama Beşiktaş’ın kadrosu geçen seneye göre daha iyi” ifadesini kullandı.

Holosko, Beşiktaş taraftarına da mesaj verdi ve “Beşiktaş taraftarını çok seviyorum. 7 sene için size teşekkür ediyorum” dedi.

2006 yılında Manisaspor ile Türkiye macerası başlayan Holosko, iki yıl sonra Beşiktaş’a transfer olmuştu. Büyükşehir Bld ve Çaykur Rizespor’da da oynayan Slovak futbolcu kısa bir Avustralya macerasının ardından futbolu ülkesinde bırakmıştı.

Kaynak: TRT Spor