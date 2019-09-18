Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla yurda döndü.

4. kez Dünya Şampiyonu olan milli güreşçi Kayaalp, "Maçtan saatler sonra da olsa hala bunun sevincini yaşıyorum. Çünkü zor hazırlandık çok çalıştık. Yorucu günler geçirdik. Rakiplerim de olimpiyat vizesi almak için bu şampiyonaya çok iyi hazırlandı. O yüzden maçlar 6 dakika boyunca çok yorucu geçti ama maçlar benim lehime sonuçlandı." diye konuştu.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/r3x5quYuK1 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 17 Eylül 2019

Cumhurbaşkanımızın ilgisi beni mutlu etti

Maçın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden çok mutlu olduğunu ifade eden Kayaalp, "Cumhurbaşkanımız maçımı canlı izlemişler bende bunu haberlerde gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgisi bizi sevindiriyor. O kadar işi gücü arasında tabiki milli mesele de olunca kendisi de takip etmeyi ihmal etmiyor. Maç biter bitmez aradı daha minderden inmeden önce beni aradı. Kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA, AA