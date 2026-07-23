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HABER GİRİŞ
23.07.2026 12:58
, 23.07.2026 13:00
Filenin Sultanları yarı finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL çeyrek final maçında Kanada'yı 3-1 mağlup ederek adını son 4'e yazdırdı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Voleybol
A Milli Kadın Voleybol Takımı
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