Parçalı Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT Haber 23.07.2026 12:58

Filenin Sultanları yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL çeyrek final maçında Kanada'yı 3-1 mağlup ederek adını son 4'e yazdırdı.

Filenin Sultanları yarı finalde

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı
Sıradaki Haber
Dünya Kupası İspanya'nın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:24
Rusya: Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açığız
13:04
MSB: Türk personel Eurofighter eğitimi için ağustosta İngiltere’ye gidecek
12:58
İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
12:50
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran'a "bedel ödemeye devam edecekler" mesajı
12:49
Öğrencilere ulaşım desteği: 2022'den bu yana 536 milyon lira ödendi
12:40
Gölbaşı Veri Merkezi, Türkiye'nin yapay zeka üssü olacak
Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu
Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu
FOTO FOKUS
İznik Gölü turkuaza büründü
İznik Gölü turkuaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ