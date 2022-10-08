Son maçında ABD’ye 3-1 mağlup olan ve FIVB Dünya Şampiyonası’ndaki ikinci yenilgisi alan Millilerimiz, bu turdaki son maçında Sırbistan ile kozlarını paylaştı.

Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakada her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, milliler, çekişmeli geçen birinci seti 25-20 mağlup tamamladı.

İkinci setin ilk dakikalarında milliler Derya Cebecioğlu ve Saliha Şahin'in sayılarıyla rakibine bir süre üstünlük kursa da rakibinin blok sayılarıyla 25-21 geriye düştü. (2-0)

Üçüncü sette Derya​​​​​​​ Cebecioğlu, Saliha Şahin ve Hande Baladın'ın sayılarıyla sette denge sağlamayı başaran milliler (15-15), son bölümde rakibinin iyi servisleri karşısında zorlandı ve Sırbistan seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı.

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ikinci tur son maçında son şampiyon Sırbistan'a 3-0 mağlup oluyoruz.



25-20, 25-21 ve 25-23

#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/UOOuG8yEXX — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 8, 2022

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Cameron Andrew (Kanada), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Sırbistan: Boskovic, Mihailovic, Buso, Aleksic, Stevanovic, Drca (Mirkovic, Bjelica, Lazovic, Milenkovic, Sara Lozo)

Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt ​​​​​​​(Elif Şahin, Hande Baladın, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu)

Setler: 25-20, 25-21, 25-23