Filenin Sultanları Sırbistan'a yenildi
FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.
Son maçında ABD’ye 3-1 mağlup olan ve FIVB Dünya Şampiyonası’ndaki ikinci yenilgisi alan Millilerimiz, bu turdaki son maçında Sırbistan ile kozlarını paylaştı.
Sırbistan ilk seti kazanıyor...— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 8, 2022
Set sonucu: (0) Türkiye 20 - 25 Sırbistan (1)
@trtsporyildiz | https://t.co/xipwOQGJQA
#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/dEtSTA2Sxu
İkinci setin ilk dakikalarında milliler Derya Cebecioğlu ve Saliha Şahin'in sayılarıyla rakibine bir süre üstünlük kursa da rakibinin blok sayılarıyla 25-21 geriye düştü. (2-0)
Sırbistan ikinci seti de alıyor...— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 8, 2022
Set sonucu: (0) Türkiye 21 - 25 Sırbistan (2)
@trtsporyildiz | https://t.co/xipwOQGJQA
#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/BAZvMUBh1d
Üçüncü sette Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin ve Hande Baladın'ın sayılarıyla sette denge sağlamayı başaran milliler (15-15), son bölümde rakibinin iyi servisleri karşısında zorlandı ve Sırbistan seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı.
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ikinci tur son maçında son şampiyon Sırbistan'a 3-0 mağlup oluyoruz.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 8, 2022
25-20, 25-21 ve 25-23
#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/UOOuG8yEXX
Salon: Atlas Arena
Hakemler: Cameron Andrew (Kanada), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
Sırbistan: Boskovic, Mihailovic, Buso, Aleksic, Stevanovic, Drca (Mirkovic, Bjelica, Lazovic, Milenkovic, Sara Lozo)
Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt (Elif Şahin, Hande Baladın, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu)
Setler: 25-20, 25-21, 25-23