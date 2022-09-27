Filenin Sultanları set vermedi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Mücadele Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynandı. İlk maçında Tayland'a 3-2 yenilen milli takım, ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.
Birinci set sonucu: Türkiye 25-14 Güney Kore (1-0)
İLK SET BİZİM!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 27, 2022
Set sonucu: (1) Türkiye 25 - 14 Güney Kore (0)
#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/0s2fnvnh8h
İkinci set sonucu: Türkiye 25-13 Güney Kore (2-0)
İKİNCİ SETİ DE FARKLI KAZANIYORUZ!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 27, 2022
Set sonucu: (2) Türkiye 25 - 13 Güney Kore (0)
#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/232Uqa1C1Z
Üçüncü ve son set sonucu: Türkiye 25-13 Güney Kore (3-0)
ZORLANMADAN KAZANIYORUZ!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 27, 2022
FIVB 2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçımızda Güney Kore'yi 3-0 mağlup ediyoruz.
25-14, 25-13, 25-13
#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/PHEssKZgJj
Rakibiyle son olarak Milletler Ligi’nde oynayan Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı. Güney Kore’nin 15 maçlık galibiyet hasreti bulunuyor. Asya ekibi son olarak Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Türkiye’yi 3-2 mağlup etmişti.
Turnuvada gruplarını ilk 4 sırada bitiren ekipler adını bir üst tura yazdıracak.
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