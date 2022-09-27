Gençlerbirliği, teknik direktör Taşkın Aksoy'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Akdaş, Aksoy'un kırmızı-siyahlıların eski antrenörlerinden biri olduğunu belirtti.

"Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir insan. Üstelik kulübümüzden etik olmayan bir şekilde ayrılması bizi üzmüştü. Bu birliktelik biraz da onun telafisi gibi olacak. Biz, hocamıza güveniyoruz. Bununla birlikte iyi neticeler alacağımıza sonsuz güvenim var. 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladık. Bizim yardımcı hocalarımızla çalışacak. Eskiden çalıştığı ekipti. Daha da ekonomik şartlarda bu işi çözmüş olacağız."

[Fotoğraf: AA]

Taşkın Aksoy: Hedefimize ulaşmak istiyoruz

Metin Diyadin'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Taşkın Aksoy ise kendisine olan güvenden dolayı yönetime teşekkür etti.

"Takımda tanıdığım oyuncular var. Yüzde 70-80’i altyapıdan oyuncularım. Ekipte de altyapıdan hocalarımız var. Heyecanlıyım. Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. İlk yarı bitene kadar fazla puan toplamak hedefimiz. Ondan sonra yolumuzu daha iyi görürüz. Play-off’u zorlayarak Süper Lig'e çıkmak tabii ki hedeflerimiz arasında ama gerçekçi olmak gerekirse bu yıl kalıcı olmalıyız. Seneye yeni hedefler belirleriz. İyi futbol oynatmak ve oyuncu yetiştirmek hedefimiz."

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, yeni teknik direktörleri Taşkın Aksoy'un imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

"Ali Koç'la görüştüm. İstediğimizin yarısını teklif etti. Kabul etmedik"

Akdaş, altyapıdan Fenerbahçe'ye sattıkları Arda Güler'in sonraki satışından payı konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la bir görüşme yaptığını anlattı.

"Fenerbahçe'yle konuştum belli miktar istedim. Ali Koç'la görüştüm. İstediğimizin yarısını teklif etti. Kabul etmedik. Teklif ettikleri paraya vermek istemedim. Şimdi tekrar görüşeceğiz, uygun bir miktarda anlaşırsak bu payı vereceğiz."

Akdaş, Fenerbahçe'ye sattıkları bir başka genç isim Emir Ortakaya'nın da sonraki satışından yüzde 20 paylarının olduğunu söyledi.

"İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 25 pay vardı"

Niyazi Akdaş, vefat eden kulübün efsane başkanı İlhan Cavcav döneminde Medipol Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci ile ilgili de konuştu.

Akdaş, İrfan Can'ın 2017'de İstanbul ekibine transfer olduğunu o dönemde de kendisinin yönetimde yer aldığını hatırlattı.

"Benim bildiğim İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 25 pay vardı. Rahmetli Cavcav’ın zamanında imzalanmıştı. Kulüpte böyle bir sözleşme bulamadık, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Göksel (Gümüşdağ) Bey'e 'Siz de var mı sureti?' diye, 'Yok öyle bir sözleşme imzalamadık.' dedi. Aslında Başakşehir'in Fenerbahçe'ye satışından yüzde 25’imiz vardı. İki kulüp arasındaki sözleşme var ama hep mağdur Gençlerbirliği oluyor. Hatta o zamanki genel sekreterimiz Sinan Gürsoy, 'Biz bunu imzaladık.' diyor ama yok ortada."

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir Futbol Kulübünden 2021 yılında 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

"Taylan Antalyalı davasını kazanacağımıza inanıyorum"

Niyazi Akdaş, eski oyuncuları Taylan Antalyalı'yla ilgili davanın devam ettiği bilgisini de verdi.

"Abdurrahim Albayrak bu durumu genel kurula anlattı. Taylan Antalyalı konusunda davayı kazanacağımıza inanıyorum ve faizleriyle alacağımız 3 milyon lirayı bulur. Ondan sonra oyuncu, Erzurumspor ve Galatasaray'a bir dava daha açacağız."

Akdaş, Galatasaray'ın yeni yönetimiyle bu konuyu görüşmediklerini de belirtti.

"Galatasaray'la yeni uzlaşma olabilir. Şu an için bir girişim yok. Bir ara Erzurumspor'un avukatı 'Başkanla anlaştınız' diye aramış, böyle bir şeyin olmadığını söyledim."

Transfer yasağı hakkında

Niyazi Akdaş, transfer yasağının devam ettiğini ve ara transfer döneminde bu yasağı kaldırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Transfer yasağını kaldıracağımızı düşünüyorum. Kaldırmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Gençlerbirliği sırf benim değil Ankara'nın kulübü. Ankara'nın değerli bir markası. Cumhuriyetten önce kurulduk. Taraftarıyla, camiasıyla, Cumhuriyet ilkelerini benimsemiş bir kulüp. Transfer yasağına konu olan 2 milyon 650 bin euro önümüzdeki miktar. Arkadan da bir 1 milyon euro daha gelecek. Devraldığımızda euro 8-10 liraydı, şimdi kur katlandı."