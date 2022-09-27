Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
F1 ekiplerinden Alfa Romeo Guanyu Zhou'nun sözleşmesini uzattı
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Formula 1 ekiplerinden Alfa Romeo, Çinli pilot Guanyu Zhou'nun sözleşme süresini 2023 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu.
Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, şampiyonada mücadele eden Çinli ilk pilot unvanının sahibi Zhou takımı Alfa Romeo ile gelecek sezon için anlaşmaya vardı.
Fin Valtteri Bottas da gelecek sezon için 23 yaşındaki Guanyu Zhou'nun takım arkadaşı olmaya devam edecek.
F1'deki ilk sezonunda, Bahreyn, Kanada ve İtalya etaplarından puanla dönen Zhou, pilotlar klasmanında 6 puanla 17. sırada bulunuyor.
Etiketler: Formula 1
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