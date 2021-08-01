Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 08:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filenin Sultanları, Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya gelecek.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Rusya Olimpiyat Komitesi ile oynayacağı karşılaşmayla grup mücadelesini tamamlayacak.
Ariake Arena'daki karşılaşma TSİ 08.20'de başlayacak.
Milliler, B Grubu'ndaki 4 maçta Çin ile Arjantin'i 3-0'lık skorlarla yenerken, İtalya'ya 3-1 ve ABD'ye 3-2 mağlup oldu.
A Milli Takım elde ettiği 7 puanla 6 takımlı grupta 4. sırada bulunuyor. B Grubu'nda 3 maç kazanan ve 8 puanı bulunan Rusya Olimpiyat Komitesi ise 2. sırada yer alıyor.
Milliler, rakiplerini yenerek A Grubu çapraz eşleşmesinde avantajlı bir konum elde etmeye çalışacak.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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