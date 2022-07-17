Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 16:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ni dördüncü tamamladı
Filenin Sultanları, 2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu ve turnuvayı 4. tamamladı. Sırbistan ise bronz madalyanın sahibi oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara'da oynanan dev turnuvayı dördüncü tamamladı.
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenilen Filenin Sultanları, bronz madalya maçında Sırbistan'a aynı skorla kaybetti.
Balkan ekibi, büyük bir çekişmeye sahne olan ilk seti 27-25'lik skor ile hanesine yazdırdı. Sırplar ikinci sette çok daha rahattı. Santarelli'nin öğrencileri 25-17 ile 2-0 öne geçti.
Filenin Sultanları üçüncü sette oyuna yeniden ortak olmayı başardı. Ancak başa baş giden son anlarda daha az hata yapan Sırbistan, seti 26-24 maçı da 3-0 kazandı.
Milli takımımız böylece Milletler Ligi'ni dördüncü sırada tamamladı.
Etiketler: Filenin Sultanları Milli Sporcular
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