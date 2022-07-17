A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara'da oynanan dev turnuvayı dördüncü tamamladı.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenilen Filenin Sultanları, bronz madalya maçında Sırbistan'a aynı skorla kaybetti.

Balkan ekibi, büyük bir çekişmeye sahne olan ilk seti 27-25'lik skor ile hanesine yazdırdı. Sırplar ikinci sette çok daha rahattı. Santarelli'nin öğrencileri 25-17 ile 2-0 öne geçti.

Filenin Sultanları üçüncü sette oyuna yeniden ortak olmayı başardı. Ancak başa baş giden son anlarda daha az hata yapan Sırbistan, seti 26-24 maçı da 3-0 kazandı.

Milli takımımız böylece Milletler Ligi'ni dördüncü sırada tamamladı.