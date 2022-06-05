A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara Spor Salonu'nda Belçika'yı konuk etti. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlandı.

Birinci set sonucu: Türkiye 15-25 Belçika

İkinci set sonucu: Türkiye 25-21 Belçika

İkinci set bizim! İşte setin kırılma noktası! Kaptan Eda Erdem'in önce servisi, ardından savunması ile aldığı sayılar! İkinci set sonucu: (1) Türkiye 25 - 21 Belçika (1) pic.twitter.com/RfaDh6VIgO

Üçüncü set sonucu: Türkiye 25-21 Belçika

Dördüncü ve son set sonucu: Türkiye 25-15 Belçika

FİNALLERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE ANKARA!



Milletler Ligi'nde Belçika'yı 3-1 mağlup ediyoruz ve ilk haftayı galibiyet ile noktalıyoruz!



15-25, 25-21, 25-21, 25-15

#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/824lVNzhyb