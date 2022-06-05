Filenin Sultanları Belçika'ya geçit vermedi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasının son maçında Belçika'yı 3-1 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara Spor Salonu'nda Belçika'yı konuk etti. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlandı.
Birinci set sonucu: Türkiye 15-25 Belçika
İlk set Belçika'nın.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 5, 2022
İlk set sonucu: (0) Türkiye 15 - 25 Belçika (1)
#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/szKDWQpfud
İkinci set sonucu: Türkiye 25-21 Belçika
İkinci set bizim! İşte setin kırılma noktası!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 5, 2022
Kaptan Eda Erdem'in önce servisi, ardından savunması ile aldığı sayılar!
İkinci set sonucu: (1) Türkiye 25 - 21 Belçika (1) pic.twitter.com/RfaDh6VIgO
Üçüncü set sonucu: Türkiye 25-21 Belçika
ZEHRA GÜNEŞ! ZEHRA GÜNEŞ! ZEHRA GÜNEŞ!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 5, 2022
Set sonunda harika savunmamızla 6-0'lık seri yakalıyoruz!
Üçüncü set sonucu: (2) Türkiye 25 - 21 Belçika (1) pic.twitter.com/p94wHyhrBU
Dördüncü ve son set sonucu: Türkiye 25-15 Belçika
FİNALLERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE ANKARA!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 5, 2022
Milletler Ligi'nde Belçika'yı 3-1 mağlup ediyoruz ve ilk haftayı galibiyet ile noktalıyoruz!
15-25, 25-21, 25-21, 25-15
#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/824lVNzhyb
Ligde üçüncü müsabakasını Bulgaristan'ı 3-0 yenen ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0 yendi, ikinci karşılaşmasında ise Çin'e 3-1 kaybetti.