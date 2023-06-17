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Spor
AA 17.06.2023 19:13

Filenin Efeleri grubunu lider tamamladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki 6'ıncı ve son maçında Danimarka'yı 3-1 mağlup etti

Filenin Efeleri grubunu lider tamamladı

Hırvatistan’ın ev sahipliğinde Zadar şehrinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de mücadele etme hakkını daha önce garantileyen Filenin Efeleri, grup mücadelesini 6 maçta 5 galibiyet alarak lider tamamladı.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final karşılaşmaları, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak. Burada final oynayan takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nın şampiyonu da 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.


Salon: TVF Başkent

Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Meryem Tekol Pelenk (Türkiye)

Türkiye: Burutay Subaşı, Vahit ,Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Ahmet Tümer, Arda Bostan (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi)

Danimarka: Hoff, Madsen, Uhrenholt, Jensen, Kjaer, Mikelsons (Hjorth, Rygaard, Nielsen, Hesselholt)

Setler: 21-25, 25-21, 26-24, 25-19

Süre: 110 dakika (26, 30, 30, 24)


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